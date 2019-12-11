Сьогодні у Харкові “Шахтар” проведе останній матч групового турніру Ліги чемпіонів. Суперник – італійська “Аталанта”.

Клуб з Бергамо після провального старту у вигляді поразок в перших трьох поєдинках, потроху прийшов до тями і нині, за певних умов, може навіть розраховувати на вихід у play off, причому навіть не Ліги Європи (що теж ще недавно здавалося недосяжним), а Ліги чемпіонів. Серед цих умов – обов’язкова перемога сьогодні в Харкові. Плюс – невдача загребського “Динамо” у домашній грі проти зовсім не мотивованого “Манчестер Сіті”. “Містяни” цілком можуть виставити на матч резервний склад, і хто його знає, як воно складеться на тих Балканах, які можуть відіграти роль “порохової бочки” Європи не лише в політиці… Отож, для повного свого і своїх уболівальників душевного спокою “Шахтареві” вельми бажано сьогодні здобути перемогу. Завдання для підопічних Луїша Каштру не з розряду фантастичних, а сам коуч гірників запевнив, що його команда віддасть всі сили в останньому поєдинку в групі. І що дуже розраховує при цьому на підтримку вболівальників.

Його колега з “Аталанти” Джан П’єро Гасперіні, в свою чергу, підкреслив, що гра з “Шахтарем” буде для його команди на зразок фінальної. Мабуть, це буде єдиний на невизначене майбутнє випадок, коли українські вболівальники щиро бажатимуть Руслану Малиновському (якщо він вийде на поле), щоб його “гармата” стріляла лише повз ціль. Або ж, в крайньому випадку, перевіряла на міцність бічні стійки і поперечини воріт на харківському стадіоні. Наразі ж – прогнози на матч “Шахтар” – “Аталанта” від тернопільських футбольних “месінгів”:

Василь Івегеш, тренер ФК “Тернопіль-Педуніверситет” – 1:0

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 2:1

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:1

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 2:1

Андрій Дзюбановський, підприємець – 1:1

Володимир Рачинський, працівник газової служби – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:1

Ігор Дуда