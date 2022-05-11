Шахрайку, котра дерла з переселенців по 2500 грн за добу, суд оштрафував на 34 тис. грн

Тернопільський міськрайонний суд визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення 43-річну мешканку обласного центру. Жінка здавала в оренду вимушено переселеним особам чужу квартиру за значно завищеними цінами.

Нагадаємо, на гачок аферистки потрапили жителі столиці, які тікали від бомбардувань. Вони, приїхавши до Тернополя, почали шукати квартиру і натрапили на шахрайку. Зловмисниця у перші дні війни сама винайняла помешкання за 4000 тисячі гривень в місяць, а на киянах вирішила заробити чималі гроші. Потерпілі платили 2500 гривень за добу, ще й з передоплатою. Жодних договорів чи документів орендодавиця їм не надавала.

На квартирі переселенці прожили 14 днів і почали шукати щось дешевше. Уже згодом вони дізналися, що потрапили в пастку аферистки.

Квартирними питаннями почали займатися правоохоронці. Підозрювану у шахрайсті поліцейські розшукали. На неї склали протокол за статтею 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

Справу розглянув Тернопільський міськрайонний суд, за рішенням якого порушниця зобов’язана сплатити штрафні санкції у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.