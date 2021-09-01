Слідчі відділення поліції у Борщові скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо 28-річної жительки села Піщатинці. Зловмисниця видурювала у людей гроші, обіцяючи працевлаштування за кордоном.

Зі слів начальника відділення поліції №1 міста Борщів Андрія Свинарчука, в ході досудового розслідування вдалося встановити причетність підозрюваної до чотирьох фактів шахрайства. Кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно), скеровано до суду.

До поліцейських із заявою звернувся один з потерпілих і повідомив про те, що жителька села Піщатинці взяла у нього велику суму грошей, пообіцяла офіційне працевлаштування за кордоном, проте умов не виконала і коштів не повертає. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 28-річна жінка обдурила загалом чотирьох осіб, розмістивши в соціальних мережах оголошення про легальне працевлаштування у Чехії. Зловмисниця брала гроші, орієнтовно від 12 до 20 тисяч гривень начебто за те, що підготує всі необхідні для виїзду документи, проте насправді не робила нічого. Слідчих вона теж намагалася ввести в оману, розповідаючи, що чужі гроші передавала іншим людям.

Санкція інкримінованої зловмисниці статті передбачає до трьох років позбавлення волі.