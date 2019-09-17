Золота на більш як 124 тисячі гривень виманила тернополянка у співробітниці та щезла. До поліції потерпіла звернулася лише через півтора місяці після події.

За словами Євгена Оконського – старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції, жінки працювали в одному з готелей Тернополя. Потерпіла неодноразово розповідала, що має щедрого чоловіка, який їй на кожне свято дарує золоті прикраси. В свою чергу напарниця запропонувала почистити золото за символічну ціну, а власниця коштовностей погодилася.

Наступного дня вона принесла двадцять ювелірних прикрас і передала їх співробітниці в присутності ще однієї колеги по роботі. Після цього шахрайка щезла, а потерпіла більше тижня очікувала на повернення свого вже “чистого” золота.

Пройшло більше місяця а золото з “чистки” їй не повертали. Тому тернополянка звернулася за допомогою до поліції. Проведеними слідчо-оперативними заходами стало відомо, що до шахрайства причетна раніше судима за крадіжки двадцятидев’ятирічна мешканка обласного центру. Встановили оперативники і її місце перебування. Підозрювана у скоєному зізналася і каже, що вчиняла такого роду шахрайства раніше, але не було ні свідків, ні скарг від потерпілих. Цього разу уникнути покарання тернополянці не вийде. Частину золотих прикрас оперативники вилучили.

Вирішується питання про оголошення їй підозри відповідно до статті 190 частина 2 ККУ – Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.