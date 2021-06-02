Шахрайка більше року продавала неіснуючий товар по всій Україні

«Фейковий» інтернет-магазин та його власницю викрили працівники кіберполіції спільно зі слідчими Кременецького райвідділу поліції.

Кілька тисяч гривень заробила на довірливих покупцях власниця віртуальної крамниці. Вона ще на початку 2020 року у соцмережі створила сторінки фейкових магазинів під назвою “modna_tochka”.

Зловмисниця пропонувала вишуканий та якісний жіночий одяг за дешевими цінами. Перші клієнти з’явилися одразу. Жінки погоджувалися купувати одяг, кидали передоплату за нього, а товар не отримували. На повідомлення продавець не відповідала.

Таким чином шахрайка створила кілька магазинів і заробила не одну тисячу гривень. Із заявами про шахрайство потерпілі звернулися до поліції. Надали вони карткові рахунки, на які перекидали кошти, а також вказали адреси інтернет-магазинів.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили особу, причетну до шахрайства. Це – 21-річна жителька Кременеччини. У скоєному вона зізналася.

У пастку аферистки потрапили жителі Київської, Закарпатської, Одеської, Львівської, Франківської та Харківської областей. Проте цей список, припускають слідчі, може бути значно більшим.

Кременчанці уже оголосили підозру згідно з ч.2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто користувався послугами магазину «modna_tochka», а товар не отримав, звертатися на лінію “102” або за номером 27-16-27.