Майже 65 тисяч гривень зникло з карткового рахунку 71-річної жительки Шумщини. Пенсіонерка повірила псевдо банкіру й втратила заощадження.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Він запевнив краянку, що невідомі особи намагаються несанкціоновано зняти кошти з її електронного гаманця. Аби вберегти заощадження необхідно повідомити зміст смс-повідомлення, та реквізити банківського рахунку, що вона й зробила. Вже через певний проміжок часу потерпіла виявила нестачу грошей. За допомогою звернулася до правоохоронців.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.