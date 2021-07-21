Майже 65 тисяч гривень зникло з карткового рахунку 71-річної жительки Шумщини. Пенсіонерка повірила псевдо банкіру й втратила заощадження.
Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Він запевнив краянку, що невідомі особи намагаються несанкціоновано зняти кошти з її електронного гаманця. Аби вберегти заощадження необхідно повідомити зміст смс-повідомлення, та реквізити банківського рахунку, що вона й зробила. Вже через певний проміжок часу потерпіла виявила нестачу грошей. За допомогою звернулася до правоохоронців.
За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.
Додати свій коментар