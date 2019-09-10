Невідома особа зняла банківського рахунку всі заощадження. Саме таке повідомлення надійшло на лінію «102».

Про подію повідомив 29-річний житель Збаразького району. Чоловік став черговою жертвою псевдопрацівника фінансової установи.

Як розповіли у поліції, зловмисник увійшовши в довіру до краянина дізнався всі персональні дані, аби вчити протиправне. За допомогою отриманої інформації, пройдисвіт без проблем зняв залишок на електронному гаманці. Як наслідок мінус 10374 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.