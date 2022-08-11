Потерпіла потрапила в пастку псевдобанкіра й позбулася своїх заощаджень. За даним фактом працівники Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження.

Заявниця розповіла правоохоронцям деталі події. З її слів, до неї зателефонував невідомий чоловік й представився співробітником фінансової установи. Він попросив жінку повідомити персональні дані, обґрунтувавши це тим, що через певні технічні неполадки, відбулося автоматизоване блокування карткового рахунку. Жінка не відмовила, а вже згодом пожаліла, адже їй надійшло два сповіщення про зняття з її кредитного рахунку 66612 гривень.

Відомості про злочин поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.