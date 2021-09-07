Звістка з Франції, певен, засмутила багатьох любителів кіно мого покоління – чи, точніше сказати, нормального кіно, якого нині просто не існує і яке серед потоку трансформерів, людей-ікс, гоббітів, россомах і ще цілої купи різного екранного мотлоху викликає зітхання і ностальгічні спогади.

У Парижі у віці 88 років помер відомий актор Жан-Поль Бельмондо. Він 20 років (!) боровся з наслідками інсульту, ще в 2015 р. сповістив про завершення кар’єри в кіно і на сцені. Щиро кажучи, дуже рідкі його останні світлини викликали жаль і співчуття – навряд чи десятки чотири років тому, дивлячись, як він з легкістю виконує складні трюки, як хвацько лупцює мерзенних супостатів, як летить у небі на тросі гелікоптера, як майже в кожному фільмі демонструє свій атлетичний торс, можна було уявити його старим і немічним. Але… вік – справді нещадний фактор.

Якщо забути його ранні картини, в яких він поставав у ролі бунтаря, що зазіхав на підвалини суспільства, то для радянських глядачів (фільми за його участю були мегапопулярними саме в епоху СРСР) він був таким собі французьким гібридом Остапа Бендера і Глєба Жеглова. Бельмондо однаково органічно виглядав і в ролях надміру жорстких представників закону, які не завжди обтяжують себе дотриманням його норм (“Приватний детектив”, “Хто є хто”, “Одинак”, “Поза законом”, “Страх над містом”, “Професіонал”), і в ролях симпатичних авантюристів (“Гра в чотири руки”, “Весела Паска”, “Невиправний”). Його натхненне вигравання похоронного маршу в “Грі…” викликало регіт в кінозалі, а сучасним кіноідолам, які розливають навколо себе ріки “кіношної” крові, тельбушать своїх ворогів і задля розваги відправляють їх до прабатьків різними іншими екзотичними способами, варто б повчитися у одного з його героїв – поліцейського комісара, як дотримуватися своєрідної градації в покаранні злочинців. Пригадую, хитруватого, але загалом симпатичного злодюжку він лише легенько ляснув пальцями по щоці; менш приємному на вигляд дрібному сутенеру дав копняка під зад, ну, а вже главу наркосиндикату від душі “почастував” своїм ваговитим кулаком. Батько Бельмондо, відомий французький скульптор, цих ролей свого сина серйозно не сприймав, аж поки у 1982 р. Жан-Поль не отримав за заслуги в кінематографі найвищу нагороду Франції – орден Почесного легіону. Бельмондо-старший дуже пишався нащадком, та все ж не зміг відмовитися від іронії й допитувався у нього: “То ти отримав цей орден за оті твої дурнуваті фільми? Ні, то, напевно, якесь непорозуміння…”

“Дурнуваті фільми” принесли Жан-Полю Бельмондо всесвітню славу, обожнювання жіноцтва і, звичайно ж, немалі статки. Не могли вони лише спинити плин часу…