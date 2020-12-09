Продавця, який торгував в мережі неіснуючим товаром, викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з працівниками Козівського відділення поліції під процесуальним керівництвом Козівської місцевої прокуратури.

Як повідомляють у поліції, за попередніми підрахунками, зловмиснику за півроку вдалося ошукати покупців на понад 5 тисяч доларів.

Як повідомив інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Ігор Антоні, до правоохоронців надійшла заява від жителя одного із регіонів України про те, що невідома особа під приводом продажу мототехніки заволоділа його коштами.

У ході оперативних відпрацювань кіберполіцейські отримали інформацію, що причетним до шахрайських дій може бути житель Тернопільщини. Згодом версія знайшла своє підтвердження. В афері викрили жителя Козівського району.

Фігурант у телеграмі створив групу, де розміщував оголошення про продаж мототехніки з Європи. Ціни на товар ставив нижче ринкових, мотивуючи тим, що техніка без документів. Покупці знаходилися. Продавець обіцяв відправити товар лише за умови повної його передоплати. Однак після одержання грошей він блокував клієнтів та не виконував своїх зобов’язань. Правоохоронці встановлюють осіб, потерпілих від дій шахрая.

В оселі зловмисника працівники поліції провели санкціонований обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу фігуранту. Слідчі дії тривають.