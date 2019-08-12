Факти телефонного шахрайства задокументували поліцейські в Збаразькому районі та в обласному центрі. Серед потерпілих – жінки похилого віку, а суми втраченого для кожної з них обчислюються десятками тисяч гривень.

Схема, за якою ошукали пенсіонерок, схожа. До обох телефонували незнайомці, які досить переконливо, прикидаючись сином чи внуком, повідомляли, що збили людину. Далі в розмову вступав нібито співробітник поліції. Він залякував жертву проблемами з законом родича і пропонував залагодити ситуацію за гроші. Старенькі, шоковані такою інформацією, замість того, аби з’ясувати усе, кинулися виконувати умови аферистів. Тернополянка віддала незнайомцю, який прийшов до неї додому, понад 5 тисяч доларів. Інша потерпіла – мешканка Збаразького району перекинула через термінал на рахунок зловмисників 20 тисяч гривень, повідомляють у поліції.

Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів, а також вкотре звертаються до жителів області не довіряти телефонним незнайомцям. Розповідайте детально про такий вид афери своїм родичам-пенсіонерам, особливо тим, які мешкають самотньо.

Перевірити інформацію, отриману від невідомих, – перше, що слід зробити. Негайно зв’яжіться з родичом або з тими людьми, які можуть бути поруч із ним, та спробуйте з’ясувати ситуацію. Коли ж зробити це неможливо, зателефонуйте на «102» та перевірте інформацію. Лише так ви зможете вберегтися від шахраїв.