До працівників Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру. Аферисти своїми протиправними діями завдали матеріальної шкоди на суму 14 000 гривень.

Пройдисвіт зазначив, що кошти краянина в небезпеці, оскільки зловмисники намагалися їх зняти. Незнайомець запевнив жителя краю, що гроші можна вберегти, але для цього йому необхідно перерахувати готівку на інший активний рахунок.

Тернополянин 1963 року народження переказав на інший банківський рахунок кошти в розмірі 14 000 гривень. Вже згодом житель обласного центру зрозумів, що його ошукали. За допомогою звернувся до працівників поліції. За фактами шахрайства відкрито кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.

Правоохоронці вкотре наголошують місцевим мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.



Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».