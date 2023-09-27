Потерпілий, житель Тернополя, не одразу помітив, що покупець підсунув йому підроблені купюри. Наступного дня, прийшовши у банк і перевіривши гроші, з’ясував, що його обдурили.

Як встановили правоохоронці, 20-річний житель Тернополя на одному із сайтів розмістив оголошення про продаж свого гаджета. На повідомлення відгукнувся чоловік, який хотів придбати телефон. Незнайомець сказав, що їде з Івано-Франківська та у Тернополі буде проїздом увечері. Домовилися зустрітися в центрі міста біля одного із супермаркетів.

Покупець, оглянувши телефон, розрахувався за нього п’ятьма 100-доларовими купюрами, які виявилися фальшивими. Купюри з ознаками підробки вилучені та скеровані на експертизу.

За фактом шахрайства дізнавачі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.