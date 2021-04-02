Шахрай “просунув” дівчину з приміського села на п’ять тисяч гривень

Працівники Відділення поліції № 3 ( м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції відкрили провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканки одного із місцевих сіл.

Як повідомляють у поліції, дівчина стала жертвою аферистів та позбулася майже 5000 гривень.

Як розповіла потерпіла, в одній із соціальних мереж вона знайшла інформацію про надання послуг щодо «просування» аккаунту з метою збільшення потенційної аудиторії. Зв’язавшись з невідомим, останній забажав за свої так би мовити послуги 4700 гривень. Дівчина 2001 року народження погодилася та здійснила дві транзакції. Однак, як тільки, кошти надійшли на рахунок афериста, він вимкнув телефон.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 ККУ.

Правоохоронці просять користувачів різних соціальних мереж не довіряти всій розміщеній інформації на просторах Інтернету. Необхідно пам’ятати, що аферист створюють фейкові сторінки з метою незаконно збагатитися.

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