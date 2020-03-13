Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо тернополянина, який шахрайським шляхом заволодів коштами місцевих жителів.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, аферист, використавши стару правовстановлюючу документацію на земельну ділянку, яка колись належала його матері та була нею продана, зумів переконати інших осіб у праві розпоряджатись цією ділянкою і повторно її відчужити цим особам.

Через деякий час, коли справжня власниця земельної ділянки вирішила її продати, виявилось, що на цій землі вже господарюють інші люди. Маючи усі документи на цю ділянку, господарі звели тут фундамент приміщення і розпочали будівництво першого поверху.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою легкої наживи коштами у великих розмірах (понад 279 тис грн) аферист пропонував вказану земельну ділянку, розташовану над Тернопільським ставом, кільком особам одночасно.

Слідство у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах) завершено.