Шахрай “оновив рахунок” жительці Тернопільщини на сім тисяч гривень

Телефонний незнайомець, представившись працівником банку, зняв з рахунку жительки Бучацької міської громади 7 000 гривень.

Як розповіла потерпіла, до неї зателефонували начебто із фінансової установи та повідомили про те, що проводять оновлення рахунків. Жінка повірила незнайомцю та під час розмови продиктувала йому основні реквізити своєї банківської картки. Як наслідок, з її рахунку зникли усі гроші.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Співробітники поліції звертаються до краян проявляти пильність при спілкуванні з телефонними незнайомцями. У жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток. Будь-які банківські операції варто проводити виключно особисто в фінансовій установі. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.