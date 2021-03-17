1000 гривень – саме в стільки оцінив шахрай свої послуги за проведення онлайн-тренінгу щодо покращення навиків ведення бізнесу. В його пастку потрапив й мешканець Козови, який переказав кошти на невідомий рахунок.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що в одній із соціальних мереж знайшов оголошення про участь в бізнес – тренінгу. Зв’язавшись з ментором останній оцінив свої послуги в 1000 гривень, однак кошти попросив переказати одразу. Причина наступна – кількість місце обмежена. Чоловік погодився й вже за декілька хвилин здійснив транзакцію. Вже через декілька днів, коли заявник зателефонував до координатора тренінгу, в останнього був вимкнений телефон. За допомогою краянин звернувся до працівників поліції.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.