Не довіряти жодному слову про блокування вашого банківського рахунку чи картки, якщо вам про це повідомляють у телефонному режимі особи, називаючи себе співробітниками фінустанови. Чи не щодня ті, хто довірився подібного роду пройдисвітам, втрачають тисячі гривень.

За минулу добу до правоохоронців Тернопільщини звернулися одразу троє потерпілих. У тернополянки невідомі особи викрали з банківського рахунку понад сто тисяч гривень, у жителя Лановеччини – майже п’ятдесят, у ще одної мешканки обласного центру – майже дві тисячі гривень, повідомляють у поліції.

Шахрайська пастка, у яку потрапили ошукані, – банальна: телефонний дзвінок з невідомого номера, особа називає себе співробітником банку і розповідає жертві про загрозу втрати коштів. Невідомо чому, але усі троє потерпілих повірили зловмисникам, повідомили паролі та коди банківських карток та рахунків і в результаті реально втратили заощадження.

За усіма фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження, кваліфікувавши їх як шахрайства. Проводяться оперативні заходи з метою встановлення зловмисників, проте, як свідчить практика, шансів на повернення коштів потерпілі не мають. Тому перш ніж повідомляти кому попало дані своїх банківських рахунків та карток, спершу подумайте.