Шахраї зняли з рахунку тернополянки 45 тисяч гривень, ще й оформили на неї кредит

Телефонні шахраї, представившись працівниками банку, виманили у тернополянки 45 тисяч гривень та оформили на неї кредит на майже 50 тисяч гривень.

Через свою надмірну довірливість потерпіла 41-річна жителька Тернополя. Жінка думала, що спілкується з працівниками банку, які допомагають їй вберегти гроші від шахраїв, натомість сама ж потрапила у їх пастку.

За словами потерпілої, до неї упродовж двох днів телефонували незнайомці, які представлялись працівниками банку: керівником відділення, служби безпеки та менеджером. Співрозмовники керували діями жінки та порадили їй не розповідати нікому про банківські операції, які вона виконує.

Спочатку тернополянці повідомили, що з її кредитної картки намагаються викрасти кошти невідомі особи. Сказали їй зняти усі гроші з рахунку і перекинути їх на вказані ними номера мобільних телефонів. Потерпіла так і зробила. 45 тисяч гривень зі своєї картки вона частинами через термінал перерахувала шахраям.

Після цього зловмисники порадили потерпілій заблокувати вже порожню кредитку і оформити іншу. Жінка повідомила псевдобанківським працівникам дані своєї нової картки. За допомогою цієї інформації їм вдалося оформити на неї кредитний договір на суму майже 50 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочину.

Поліцейські застерігають жителів області: не довіряйте телефонним незнайомцям, особливо, коли йдеться про гроші. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Працівники банків не проводять жодних операцій з картками в телефонному режимі. Дані пластикової картки: термін дії, PIN-код, слово-пароль, cvv2/сvc2 коди – ця інформація є конфіденційною та не підлягає розголошенню. У будь-якому випадку проявляйте пильність та будьте обережні.