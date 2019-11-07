Двоє жителів обласного центру допомогли невідомим зняти з їх електронного гаманця гроші. Незважаючи на числення застереження, мешканці краю не задумуючись, повідомляють конфіденційну інформацію невідомим.

Із заявою до працівників Тернопільського відділу поліції 5 листопада звернулися двоє потерпілих. Історія їх кримінальних пригод схожа, от тільки банківські картки від різних установ. Перевірена схема, за якою діють всі аферисти, вкотре спрацювала: лунає дзвінок, невідомий чоловік представляється працівником банку. Спочатку аферист входить в довіру, намагається дізнатися якомога більше інформації про картковий рахунок, а через деякий час здійснює транзакції щодо зняття готівки. З однієї картки зникло 5 тисяч гривень, а інша жертва банківської афери втратила понад 14 тисяч. Лише після смс-повідомлень про зняття коштів, обидві тернополянки зрозуміли, що потрапили на гачок аферистів.

За фактами шахрайств відкриті кримінальні провадження.

