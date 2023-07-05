Шахраї зламали акаунт жительки Тернополя та розмістили там оголошення про те, що начебто її дитина потрапила у дорожньо-транспорту пригоду і потрібні гроші на операцію. Троє знайомих жінки перекинули на рахунок аферистів гроші, загальна сума – 11 500 гривень.

Упродовж однієї доби до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло три повідомлення від краян, які потерпіли від однієї шахрайської схеми. Як з’ясувалося, заявники на сторінці своєї знайомої побачили допис про те, що її донька потрапила у біду і терміново необхідні гроші для лікування. У оголошенні був вказаний номер банківської картки. Потерпілі перерахували гроші. Через деякий час заявники дізналися, що сторінку їх знайомої у соцмережі зламали шахраї і розмістили там фейкові оголошення.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці радять жителям області проявляти пильність, при отриманні схожих повідомлень не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію. Зв’яжіться особисто з людиною, яка вам написала, чи розмістила допис про допомогу, аби з’ясувати, що з нею трапилося. Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть, якщо це вам надіслали знайомі. Краще зателефонувати до них та уточнити, що за посилання вам скинули.

Аби вашу сторінку у соцмережі не заламали шахраї, створюйте складні паролі для реєстрації, не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.