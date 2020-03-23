Серед потерпілих – двоє мешканців обласного центру та жителька Борщівського району.

Люди думали, що спілкуються з працівниками банку та повідомили їм персональні дані своїх карток. Як наслідок, втратили значні суми коштів.

Схема шахрайства не нова. До усіх потерпілих телефонували на мобільний невідомі та представлялися працівниками банку. Зловмисники лякали людей, що їхні картки заблоковані, з них намагаються зняти кошти, або ж повідомляли, що на них надійшов платіж і для того, щоб зарахувати гроші, потрібні персональні дані картки. Мета одна – вивідати у співрозмовника конфіденційну інформацію карткового рахунку і викрасти звідти кошти.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочинів.