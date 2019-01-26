Шахраї виманили у тернопільського пенсіонера майже тисячу євро

26/01/2019 Розмір тексту:

Жертвою двох шахраїв став 74-річний житель Тернополя.

Під приводом обміну грошей зловмисники заволоділи заощадженнями пенсіонера, повідомляють у поліції.

Як розповів потерпілий, на вулиці поблизу домівки до нього підійшли двоє чоловіків і почали розпитувати, як проїхати до залізничного вокзалу. Незнайомці в розмові вживали багато польських слів. Далі попросили тернополянина допомогти їм обміняти долари на євро. Пенсіонер погодився. Виніс із дому 950 євро і сів до автівки зловмисників. В салоні під час перерахунку грошей, лиходії обманули пенсіонера і замість гаманця з іноземною валютою віддали порожнє портмоне. Підміну дідусь помітив вже вдома і зателефонував до правоохоронців.

Зі слів потерпілого поліцейські склали фоторобот одного з підозрюваних. Незнайомцю на вигляд 40-45 років, повної статури, зріст 175-180 см. Був одягнений у чорну балонову куртку, чорний берет і темні штани. Зловмисники пересувалися на автомобілі чорного кольору іноземної реєстрації.

Якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номером у Тернополі (0352)-27-11-70 або на лінію “102”.

Правоохоронці вкотре застерігають мешканців області від шахраїв та закликають бути обачними. У зоні ризику – люди похилого віку, адже вони найбільш довірливі. Розкажіть своїм батькам, бабусям, дідусям про подібні шахрайські схеми. Накажіть їм не довіряти незнайомцям, не вступати з ними в розмову, тим паче, коли вони ведуть мову про гроші. У разі сумнівної ситуації одразу телефонуйте до правоохоронців.