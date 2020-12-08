У пенсіонерки виманили 36 тисяч гривень за порятунок доньки – правоохоронці закликають краян застерегти своїх літніх родичів від телефонних шахраїв.

Зловмисники з різних номерів телефонували до 73-річної жительки Тернополя. Спершу шокували новиною, що її донька в поліції, а тоді почали вимагати гроші за порятунок родички. Старенька перерахувала шахраям 36 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до жінки в обідню пору зателефонувала незнайомка, яка представилася майором поліції. Повідомила, що донька пенсіонерки потрапила в неприємну ситуацію: виходячи з магазину, штовхнула дівчину, яка тримала в руках дорогий мобільний телефон, в результаті мобілка розбилася, а остання зламала руку. Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність. Псевдополіціянтка запропонувала допомогти владнати справу, заплативши гроші.

Далі пенсіонерка у слухавці почула жіночий голос, який вона сприйняла як доньчин. Остання плакала і благала про допомогу. Відтак телефонні аферисти продовжували тиснути на пенсіонерку, вимагаючи гроші. Дзвонили з різних номерів і казали, що і як робити. В результат жінка перекинула через термінал 36 тисяч гривень на рахунки, які продиктували їй телефоном зловмисники.

Вже ввечері тернополянка зателефонувала до доньки і тоді і з’ясувалося, що потрапила в шахрайську пастку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.