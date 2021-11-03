Шахраї видурили у жительки Тернопільщини гроші, які вона збирала на лікування сина

Матері, котра збирала кошти на реабілітацію для сина, зателефонувала невідома особа і запропонувала допомогу. Жінка погодилася на умову незнайомця і втратила те, що назбирала.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька селища Вишнівець і повідомила про шахрайство. Зі слів потерпілої, невідома особа, обіцяючи перерахувати гроші на реабілітацію її сина, видурила те, що жінці вдалося назбирати.

Вишнівчанка розмістила в соціальних мережах прохання про допомогу з реквізитами банківської картки. Якогось дня їй зателефонував невідомий, назвався представником благодійного фонду і пообіцяв перерахувати велику суму. От тільки за умови, що жінка з картки, де накопичувала гроші, перекине на вказаний ним рахунок 20 тисяч, начебто, для активування трансакцій. Ні з ким не порадившись, жінка виконала умову незнайомця. Свої гроші вона віддала, а обіцяних так і не дочекалася.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Поліцейські закликають жителів області не довіряти незнайомцям, не повідомляти їм реквізити банківських карток та в жодному разі не погоджуватися на такого роду умови.