Зловмисники назвалися громадянами Ізраїлю, розповіли, що везуть на батьківщину дороговартісний посуд з Європи, через карантин не можуть ніяк доїхати, а їм дуже потрібні гроші. Довірливий пенсіонер привів незнайомців у власне помешкання, заплатив 600 доларів за каструлі, а через декілька днів виявив, що зі сховку зникли всі заощадження.

Зі слів пенсіонера, 11 листопада на вулиці Князя Острозького його перестріли двоє молодих людей. Охайно вдягнені, ввічливі – одразу привернули увагу старенького. Дідусь без зайвих підозр уважно вислухав їхню історію про те, що вони – ізраїльтяни, везуть з Європи дуже дорогий посуд, але спіткала їх халепа – через карантин на батьківщину ніяк добратися не можуть, а гроші закінчуються. Зловмисники так втерлися у довіру 80-річного тернополянина, що той сів з ними в автівку, показав, де мешкає і навіть до квартири запросив.

Дідусь не заперечує – він дійсно придбав у них посуд: давав 300 доларів, проте торговці переконували, що товар дуже дорогий, тому додав ще триста. Коли додому повернулася його дружина, то зустріла незнайомців вже на виході, проте чоловік заспокоїв, мовляв, не хвилюйся, я тобі придбав гарний посуд. Жінка повірила чоловікові.

Через декілька днів тернополянин заглянув до сховку з грошима, аби перерахувати їх, проте там було порожньо. Старенький точно пам’ятав – зберігав півтори тисячі американських доларів, але купюри кудись зникли.

Поліцейським пенсіонер повідомив лише те, що незнайомці, котрих він привів до власного помешкання, пересувалися на авто сірого кольору марки “Шкода”. Жодних інших деталей дідусь не пам’ятає.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Слідчо-оперативні заходи тривають, а поліцейські застерігають краян не впускати до своїх помешкань незнайомців, і тим більше нічого в них не купувати, грошей не обмінювати, не вестися на будь-які інші послуги чи пропозиції.