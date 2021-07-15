Впродовж доби поліцейські Тернопільщини задокументували два факти шахрайства пов’язані з привласненням грошових коштів з банківських рахунків мешканців області.

Громадяни, самі того не усвідомлюючи, повідомляли додзвонювачам важливу інформацію та втрачали кошти.

Аферисти телефонували до власників карткових рахунків та повідомляли про автоматизоване блокування карток. Аби усунути несправності вони просили уточнити персональні дані, що й робили краяни. Вже згодом вони розуміли, що їх ошукали. Тернополянка отримала сповіщення про списання 23 тисяч гривень, а жителька Козови 2300 гривень.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.