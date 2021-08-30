Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження вчинене щодо мешканки міста 1959 року народження. Після спілкування з невідомим з карткового рахунку заявниці зникла чимала сума.

Тернополянка розповіла, що до неї зателефонував чоловік та представився співробітником фінансової установи. Він розповів, що в банківській системі відбувся збій й рахунок тернополянки заблоковано. Аби його активувати необхідно повідомити персональні дані, що вона й зробила. За лічені хвилини на мобільний телефон краянки надійшло сповіщення про зняття 20500 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.