У Тернополі невідомий чоловік обікрав пенсіонера, представившись працівником газової служби. Правоохоронці встановлюють зловмисника та застерігають краян не впускати в помешкання незнайомців.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 87-річного жителя обласного центру. Зі слів чоловіка, в обідню пору у двері його квартири постукав невідомий чоловік на вигляд 30-40 років, який представився працівником газової служби і хотів перевірити газовий лічильник. Коли пенсіонер впустив незнайомця, чоловік повідомив про необхідність встановлення додаткового обладнання. Пообіцяв знижку та витягнув договір для підписання.

Зловмисник наполіг, аби пенсіонер розрахувався з ним одразу. Незнайомець розмовами всіляко відволікав увагу потерпілого та викрав з його помешкання понад 13 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.