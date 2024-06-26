Нові схеми видурювання грошей для заробітків та заради збільшення підписників вигадали аферисти. Наразі вони використовують ситуацію з масовим вимкненням електроенергії.

Пройдисвіти, використовуючи логотипи та стилістику офіційних установ, створюють фейкові Telegram-канали, боти, сайти та розміщують на них актуальну для населення інформацію. Люди переходять за вказаними покликаннями, під час реєстрації вводять особисті дані і як наслідок – або втрачають гроші, або їхні соцмережі зламують невідомі.

“Ніколи не переходьте і не вводьте своїх банківських реквізитів, бо виплат від держави за відсутність електроенергії не передбачено, – розповідає старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський. – На жаль, гостра необхідність виплати від держави обертається для потерпілих справжньою трагедією. Шахраї, отримавши доступ до банківських рахунків, знімають всі кошти і оформляють навіть кредити. Суми збитків становлять сотні тисяч гривень”.

Аферисти розповсюджують неправдиві повідомлення про відключення електроенергії. Це робиться для того, аби до їхніх Telegram-каналів доєдналося більше людей, викликати паніку серед населення та підірвати довіру до офіційних джерел.

Кіберполіцейські наголошують, що достовірну інформацію про обмеження споживання електроенергії можна знайти лише на офіційних сторінках Міненерго, НЕК “Укренерго”, обленерго та місцевих органів влади.