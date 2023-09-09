Щодня до поліції області звертаються жителі Тернопільщини, які втратили гроші через схеми шахраїв.

Про це повідомив старший інспектор з особливих доручень кіберполіції області Роман Свірський. За його словами, шахраї часто представляються соціальними працівниками, продавцями, роботодавцями чи волонтерами, аби виманити кошти.

Поліцейські кажуть, що стати жертвою шахраїв може кожен, незалежно від віку, статі та соціального статусу. Адже вони «працюють» над схемами обману дуже ретельно, обираючи «індивідуальний підхід».

«Єдина мета шахраїв – виманити гроші. Суми можуть бути різними – від десятків до сотень тисяч гривень чи іншої, іноземної, валюти. Тож потрібно бути дуже пильними під час розмов: в жодному разі не називати конфіденційної банківської інформації, ретельно перевіряти дані, вказані незнайомцями і негайно повідомляти в поліцію при найменшій підозрі на шахрайство», – зазначив Роман Свірський.

Тернопільські поліцейські запустили інформаційну кампанію боротьби з масовими видами шахрайства. При виявленні таких фактів просять повідомляти на лінію 102.