Шахрай зняв з картки мешканки Тернопільщини 30000 гривень

25/01/2019 Розмір тексту:

До Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру. Жінка розповіла, що стала жертвою шахраїв.

За словами потерпілої, на телефон жінки надійшло смс-повідомлення про те, що банківську картку заблоковано. 25-річна заявниця зателефонувала за вказаним номером, слухавку підняв чоловік. Він представився працівником банку. Чоловік розповів, що електронний гаманець тернополянки заблоковано.

Шахрай ввійшовши в довіру жінки, дізнався смс-код, який необхідний був аферистові для здійснення трансакції. Мешканка Тернопілля зрозуміла, що її ошукали, коли з рахунку зняли 11400 гривень. За допомогою одразу звернулась до правоохоронців.

За аналогічною схемою потерпіла й жителька Чортківського району. Як наслідок потерпіла позбулася 30000 гривень.

За фактами шахрайства відкрито кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.