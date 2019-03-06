Шахрай з Луганщини виманив у тернопільських пенсіонерів понад 100000 гривень

06/03/2019 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно жителя Луганської області, що шахрайським способом заволодів коштами 3 літніх людей на суму 117424 грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що житель Луганської області, діючи за попередньою змовою із іншим учасником злочину, виманював гроші у жителів м. Тернополя, під приводом відшкодування шкоди, нібито заподіяної постраждалим та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів (дітей) потерпілих. Посеред ночі літнім людям телефонував невідомий, представляючись правоохоронцем і повідомляв, що їхній син вчинив ДТП і терміново треба гроші, щоб «розплатитись» з потерпілими в аварії та не потрапити за ґрати. Старенькі, не розібравшись у правдивості інформації, віддавали гроші «на порятунок» незнайомцеві, що приїжджав до них додому. Таким способом зловмисник заволодів коштами 3 літніх тернополян на суму 117424 грн.

Суд погодився з позицією державного обвинувача та призначив покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України (шахрайство).