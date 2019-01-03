Шахрай виманив у тернополянки 22000 гривень

03/01/2019 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували черговий факт шахрайства щодо 54-річної жительки обласного центру.

Як повідомила заявниця, вона розмістила оголошення в мережі інтернет оголошення про продаж інвалідного візка. Через певний проміжок часу до неї зателефонував невідомий, який представився співробітником одного із магазинів та запевнив краянку, що має на меті придбати майно.

За історією пройдисвіта, кошти він зможе перерахувати наступного дня, оскільки вони знаходяться на депозитному рахунку, але для цього продав чині необхідно здійснити транзакцію, аби працівник крамниці міг успішно переказати винагороду.

Краянка погодилася, нічого не підозрюючи вона переказала на декілька мобільних телефонів кошти в розмірі 22 000 гривень. Тернополянка зрозуміла, що її ошукали коли протягом двох днів псевдопокупець не відповідав на телефонні дзвінки, а потім взагалі його вимкнув. За допомогою потерпіла звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство, повідомляють у поліції.