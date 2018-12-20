Шахрай поцупив у студентки стипендію, а вона ще й подякувала
20/12/2018 0
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Незважаючи на тисячі застережень у інтернет-мережі, пресі та на телебаченні, мешканці краю залишаються довірливими до незнайомців. Часто люди впевнені, що самі не можуть потрапити в шахрайські історії, а до поліції звертаються за допомогою вже в ролі жертви.
Як повідомляють у поліції, до 18-річної тернополянки зателефонував псевдофінансист вже з добре відомою розповіддю про заблокування картки. Запевнив власницю, що слід негайно міняти паролі. Попросив назвати номер картки з CW-кодом, а згодом коли на мобільний жертви прийшло смс-повідомлення, дізнався решту захисних даних. З картки шахрай викрав майже 4 тисячі гривень стипендії, а потерпіла ще й подякувала тому за допомогу.
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