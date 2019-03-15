Центральна виборча комісія 15 березня на ранковому засіданні сформувала новий склад окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу №163, до якого належить місто Тернопіль.

Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

При розгляді цього питання, член ЦВК Катерина Махніцька нагадала присутнім, що 12 березня ЦВК достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісій з виборів Президента України територіального виборчого округу №163, у зв’язку із порушенням нею Закону України «Про вибори Президента України» (постанова №534)

Також вона зазначила, що кандидати на пост Президента України, які мають право подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії, могли не пізніше 24 години 14 березня, внести подання до ЦВК щодо кандидатур для включення до складу зазначеної окружної виборчої комісії.

ЦВК розглянула ці подання кандидатів та сформувала новий склад окружної виборчої комісій з виборів Президента України ТВО №163 у кількості 29 осіб. Головою комісії було призначено Василя Михальського (суб’єкт подання – кандидат Володимир Петров), заступником голови комісії – Володимира Бойка (суб’єкт подання – кандидат Юлія Тимошенко), а секретарем комісії Наталію Закалюк (суб’єкт подання – кандидат Юрій Дерев’янко).

На завершення розгляду питання, Катерина Махніцька додала, що ЦВК у постанові №534 зобов’язала окружну виборчу комісію, після сформування її нового складу, до 16 березня утворити дільничні виборчі комісії в межах ТВО №163, неухильно дотримуючись вимог закону.

Доброго ранку. А як ви починаєте свій день? Ми починаємо його з засідання Центральної виборчої комісії. У порядку денному питання формування нового складу ОВК округу #163. Потім продовжуємо його прес-конференцією Центральної виборчої комісії та закінчуємо ще одним засіданням ЦВК. Слідкуйте за нашими трансляціями. Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Пʼятниця, 15 березня 2019 р.

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