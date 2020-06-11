Ціна полуниці на тернопільських ринках і в магазинах знизилася на третину. Найпопулярніші червневі фрукти нині в середньому вартують від п’ятдесяти до шістдесяти гривень за кілограм. Тиждень тому полуниця коштувала понад вісімдесят гривень.

Зниження ціни на полуницю пов’язують розпалом сезону. А ще сприяє цим фруктам погода. Завдяки рясним дощам та яскравому сонечку полуниці швидко достигають.

“Цього тижня полуниці почали дуже швидко достигати. Щодня збираємо гарний врожай. Для цього прокидаємося о четвертій годині ранку. Оскільки потрібно свіженьку полуничку зібрати та привезти до Тернополя на ринок. Нам із Кременецького району трохи довга дорога. Люди розбирають дуже швидко. Шкода, що її сезон так швидко минає”, – каже продавчиня з Кременецького району Олеся Бобрик.

Дієтологи наголошують: полуниця багата вітамінами та антиоксидантами. Вона сприяє швидкому обміну речовин і молодості. Відтак активно використовується у косметології.

Софія Романська