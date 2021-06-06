Сезон полуниці у розпалі. Які ціни на тернопільських ринках і в крамницях?

Полуниця заполонила тернопільські ринки та магазини. Наразі сезон цієї ягоди в розпалі, – кажуть продавці. Ціни дещо знизилися, але порівняно з минулим роком, високі.

Вартість полуниці залежить від сорту і виробника. Ягоди, вирощені на Тернопільщині, дешевші. Порівняно невисока ціна закарпатських і херсонських ягід. А от імпортна продукція тримається на високих цінах.

“Ми продаємо закарпатську полуницю. Ціни вже знизилися до 50 гривень за кілограм. Є вже на ринку домашня полуниця із Заліщик, Почаєва. Її ціни теж порівняно невисокі: 50-60 грн. за кг. Порівняно з початком сезону, то ціна знизилася майже на половину. А от, якщо порівнювати з минулим роком, то вона все ж залишається дорожчою. Тут багато факторів зіграло. На жаль, останнім часом багато продуктів подорожчало”, – каже продавчиня Ольга Бойчук.

Значно вищі ціни на полуницю у магазинах. Там вартість ягоди коливається від 80 до 120 гривень за кілограм. У супермаркетах реалізовують здебільшого імпортну продукцію.