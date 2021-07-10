Сезон літнього біатлону розпочався на Тернопільщині.

На чемпіонат України, який організували в Підгородньому, з’їхалися близько сотні спортсменів з різних регіонів України. Вони змагалися у стрільбі, кросі та гонці на лижоролерах.

Чемпіонат України з біатлону тривав у Підгородньому три дні поспіль.

Як повідомив президент федерації біатлону області Віктор Щур, тернопільські біатлоністи здобули на турнірі ряд нагород.

«У перший день змагань відбулася дуельна стрільба з пневматичних гвинтівок. У наступний день змагань проводили крос без стрільби. На третій день відбулася гонка на лижоролерах також без стрільби. Загалом у змаганнях брало участь 67 спортсменів з Тернополя, Львова, Києва та Волині».

По завершенню змагань переможцям вручили медалі та нагороди. Призери чемпіонату мірятимуться силами на міжнародних змаганнях.