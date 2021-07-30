Сезон консервації у розпалі: що коїться з цінами на продукти. ВІДЕО

Цукор подорожчав, а олія подешевшала. Це продукти без яких не обійтися у сезон консервацій, а він вже активно триває в Україні.

Тернополяни зміни у цінах також помітили, та все ж продовжують купувати потрібні продукти. Адже робити консервації влітку це традиція і необхідність.

На тернопільському ринку олії та цукру багато і на будь-який смак, проте ціни всюди майже одинакові, повідомляють Т1 Новини. Продавці зазначили, соняшникова олія стала дешевшою порівняно з минулим роком.

Один літр обійдеться приблизно в 50 гривень, найдешевша, що нам трапилась коштувала 47. Окрім того, на ринку можна знайти і органічну олію, причому не тільки соняшникову. Проте, всього лиш півлітра такої рідини коштуватиме від сотні гривень. Інша ситуація з цукром, ціни на цей продукт зросли.

Через підвищення цін на цукор, зросла і вартість солодощів та деякої випічки, зауважили експерти головного управління статистики Тернопільської області. Окрім того, вартість інших продуктів, в порівнянні з минулим роком, також зросла.

На цьому наголосила начальниця відділу збирання даних статистики цін ГУ статистики Тернопільської області Ольга Колодій.

За її словами, на споживчому ринку області у червні 2021 року, в порівнянні до минулого місяця ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше подорожчали фрукти, кисломолочна продукція на 4 відсотка, цукор і безалкогольні напої на 3%. Знизились ціни яйця, на масло – на 3%.

Еспертка додала, моніторинг цін проводять кожного місяця, тож помітили, що вартість продуктів часто залежить від сезону. Прогнозують, окремі продовольчі товари можуть подорожчати восени, наприклад фрукти та овочі, а ось цукор, навпаки. Із закінченням сезону консервацій ціна на нього може впасти.