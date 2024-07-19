Сезон кавунів і динь розпочався. На тернопільських ринках і в магазинах продають баштанні, привезені із-за кордону. За словами продавців, ціни цьогоріч дещо вищі, ніж торік.

Сезон баштанних культур розпочався раніше, ніж минулого року. Швидшому доспіванню сприяла тепліша погода. Продавчиня Надія Галас розповіла, що великого запиту на кавуни і дині поки що немає. «Почали продавати кавуни і дині десь два тижні тому. Вони з Азербайджану і Туреччини. Ціна кавунів – від 30 грн. за кг., дині – 50-60 грн. за кг. Продукція гарно доспіла, смачна. Люди купують, хоча великого ажіотажу поки немає. Можливо, люди очікують піку сезону».

Продавці кажуть: до війни реалізовували в основному херсонські кавуни. Щодо них був більший запит серед покупців. Наразі продають баштанні, привезені із-за кордону.

Додамо, на правобережній частині Херсонщини збирають врожай кавунів. За інформацією Херсонської ОВА, цьогоріч кавунами засіяли 850 гектарів та 150 гектарів динь, це вп’ятеро більше ніж торік.

Софія Романська