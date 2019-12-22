Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інкримінують працівники поліції двадцятип’ятирічній жительці Чортківського району. Жінка повідомила на лінію “102” про зникнення свого сімнадцятирічного брата.

Пошуками неповнолітнього зайнялися правоохоронці ювенальної превенції, розповіли у поліції. Вони з’ясували, що хлопець навчається в Тернополі в одному з училищ. Знайшли юнака в гуртожитку. У нього була висока температура, тож поліцейські викликали до нього швидку допомогу.

У ході перевірки стало відомо, що сестра повідомила правоохоронцям неправдиву інформацію, оскільки брат не пропадав. Він позичив в друзів гроші і останні його розшукували, аби забрати борг. Тому родичка вирішила долучити до пошуків боржника правоохоронців.

За неправдиве повідомлення жителька Чортківщини відповідатиме перед законом згідно статті 183 КуПАП.