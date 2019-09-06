Сьогодні проходить сесія Тернопільської міської ради.

Під час пленарного засідання ініціативна група тернополян звернулась до міського голови та депутатів з проханням врегулювати конфлікт, який виник на вул. Слівенській. Занепокоїло тернополян також питання ймовірного будівництва індивідуальних гаражів на вул. Живова.

Очільник Тернополян Сергій Надал під час пленарного засідання запросив до слова ініціативних мешканців. Щодо питання на вул. Слівенській, то міський голова зазначив, що буде проконтрольоване узгодження всіх проблемних питань з мешканцями.

Щодо будівництва гаражів чи тимчасових споруд на вул. Живова, то дано відповідне доручення заборонити будь-яке будівництва на зелених зонах цієї території.