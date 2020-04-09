Враховуючи запровадження карантинних заходів в Україні та в Тернополі, зокрема, на позачерговій 49-ій сесії прийнято рішення про внесення змін у регламент роботи сесій міської ради та депутатських комісій.

«Для забезпечення безпеки депутатів Тернопільської міської ради та дотримання санітарних норм у період спалаху коронавірусу, вирішено, що до завершення карантину усі пленарні засідання міської ради та депутатські комісії будуть проводитися в дистанційному режимі у форматі відеоконференції/аудіоконференцій» – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

На позачерговій сесії також прийнято рішення про зменшення суб’єктам господарювання розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів (білборди, сітілайти), що перебувають у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади, на 50% до закінчення терміну дії карантину.

«А якщо ці суб’єкти господарювання розміщуватимуть на своїх білбордах чи сітілайтах соціальну рекламу щодо боротьби з коронавірусом або інформацію про роботу медиків, тоді до кінця карантину вони будуть повністю звільнені від сплати за користування місцями розміщення рекламних засобів», – додає Сергій Надал.