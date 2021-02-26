Це питання, напевно, видалося б ідіотичним, але – десь у Швейцарії, Австрії чи принаймні Польщі. У нас же віддавна так повелося, що, здавалося б, очевидні речі зовсім не є очевидними. І що нормальне для цивілізованої країни право вибору покупцем чи клієнтом магазину, фірми чи оператора може набувати форми майже примусу.

Приміром, вирішили ви встановити у своєму телевізорі пакет кабельних каналів і, як цілком вільний споживач послуг, звернулися до провайдера кабельного телебачення з цілком підходящою волелюбною назвою. Оформите договір, підпишете необхідні папірці – і вже невдовзі двоє майстрів вовтузяться біля вашого “ящика”, налаштовуючи канали. Щоправда, замість обіцяного пакету з 50 (чи 60) каналів телевізор від сили може приймати аж… 5, але це, як мовиться, ще пів біди.

Справжні ж проблеми для вас почнуться, коли ви з дуже поважної причини вирішите розірвати договір з оператором (що, зрештою, є вашою особистою справою і вашим священним, захищеним законом правом). Отоді фірма з волелюбною назвою й продемонструє, що вашу волю у виборі вона розуміє, м’яко кажучи, вельми своєрідно. І так легко й просто вирватися з її турботливих обіймів не дасть. Найперше:

– А чому це ви хочете розірвати договір?!, – тоном чи то римського імператора, чи комендантші радянського гуртожитку, який одразу ж відмітає будь-які заперечення, запитає у вас молоденький клерк.

Оговтавшись від подиву чи навіть легкого шоку через такий ну, дуже вже нав’язливий сервіс, ви, можливо, захочете сказати, що…

Втім, сказати ви нічого не встигнете. Вам одразу пояснять, що розривати договір небажано, а якщо вже вас так “припекло”, то можна відтермінувати процес “розлучення” на якийсь час. А ще порадять добре подумати.

Ви, можливо, наберете повні легені повітря і захочете видати тираду про ваше право обирати оператора і….

Вам знову (цього разу – вже з легким роздратуванням) повторять, що розривати договір небажано, а якщо вже вас так “припекло”, то можна відтермінувати процес “розлучення” на якийсь час. А ще порадять добре (дуже добре) подумати.

Цю історію перемовин з оператором з волелюбною назвою мені розповів мій знайомий. Привід для того, щоб припинити співпрацю з шановною фірмою у нього, зрештою, був дуже вагомий: смерть близької людини, через що телевізор з усіма аж 6-ма каналами від “волелюбного” провайдера став просто непотрібним. Йому, можна, сказати, пощастило. А от його сусідку, котра теж вирішила здихатися обтяжливих послуг оператора, останній “маринував” три місяці, перш ніж випустив зі своїх лабет.

Резюме: вибирайте фірми й операторів уважно. Інакше їхня турбота про вас може бути дуже обтяжливою…