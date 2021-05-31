“Серце – для сиріт” – проект під такою назвою реалізовують в Україні. З презентацією благодійної ініціативи волонтери відвідали Збараж. Разом із ними приїхали діти, які раніше виховувалися в інтернатах.

На Тернопільщині в інтернатах проживає близько вісімдесяти дітей-сиріт. Вони потребують сім’ї. А загалом в Україні близько стати тисяч дітей чекають на родину. “Мали у Збаражі неймовірних гостей – дітей, які в своєму житті мають два дні народження… Перший раз – це їх біологічне народження, а другий раз вони народились у серці своїх нових батьків. Вони були сиротами, але сьогодні вони в сім’ях, які їх дуже люблять! Проект “Серце для сиріт” проводить колосальну роботу по заохоченні людей брати в свої сім’ї дітей-сиріт”, – наголосив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Акція «Серце — для сиріт» має на меті привернути увагу суспільства до проблеми сирітства в Україні, закликати небайдужих до активної участі у допомозі сиротам.