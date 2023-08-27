Останні дні літа на Тернопільщині будуть аномально спекотними. За прогнозами синоптиків, температурні показники сягатимуть 36 градусів тепла. Переважно обійдеться без суттєвих опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 27 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 16 – 21°, вдень 30 – 35°. 28 серпня стовпчики термометрів вдень сягатимуть 31 – 36°.

«Сильна спека заходить фактично із завтрашнього дня в більшість областей України. І поступово, впродовж тижня, температура повітря досягатиме +32 +37 градусів! Тому вже зараз подумайте, як мінімізувати вплив гарячого повітря, не паліть на городах та узбіччях бадилля. Дуже важливо захиститися особливо людям із серцево-судинними недугами.

27-го серпня в Україні очікується +30 +34 градуси. Дощів практично не буде завтра, так, у другій половині дня щось локальне й невелике на південному заході України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, послаблення сильної спеки – орієнтовно з четверга.