Останнього дня липня спека з Тернопільщиною ненадовго попрощається. Серпень принесе до регіону значно нижчі температурні показники. Щодо опадів, то їх теж поменшає. Синоптики передбачають в області більш стабільну суху погоду.

“Липень від’їжджає з України, забираючи з собою спеку. Завтра у західних областях протягом дня очікуються притомні і навіть свіжуваті +21 +25 градусів. Територія західного регіону належатиме сухій погоді. А тим часом у Європі – завтра її південна частина та значна частина заходу континенту поринуть у пекельну погоду. Температура повітря, наприклад, у Мадриді та Парижі досягатиме +37 +40 градусів!”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, на початку серпня жителі краю можуть перепочити від спеки. Вихідними у західному регіоні передбачають 21 — 23 градуси тепла вдень, а наступного тижня місцями спостерігатиметься ще прохолодніша погода.

Софія Романська