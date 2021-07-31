Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Він сприятиме дощам та зниженню температурних показників. Відтак серпень розпочнеться з невеликого похолодання.

Останнього дня липня в області переважатиме суха малохмарна погода. Атмосферні фронти зумовлюватимуть невеликі опади.

“Між атмосферними фронтами зачаїться Україна цими вихідними. І хоч як їхні патрони, циклони Ferdinand та Elior, не намагатимуться зачепити дощами нашу територію, нічого серйозного у них не вийде. 31 липня – 1 серпня в більшості областей переважатиме суха малохмарна погода. І вже аж ввечері у неділю побільшає дощів у західній частині України. І завершення липня, і початок серпня відзначаться високою температурою повітря, у денні години в Україні очікується +28 +32 градуси”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщину йдуть відчутні погодні зміни. Це не залишить у спокої метеозалежних людей. У них може погіршуватися самопочуття.