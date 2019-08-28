Сухо і спекотно буде на Тернопільщині до кінця серпня. Через активність антициклону в регіоні спостерігатимуться досить високі температурні показники.

До кінця тижня і на наступний в Україні переважатиме суха малохмарна повітряна маса, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

«Єдиний виняток – можуть часом прибігати якісь вологі хмари на Захід країни, проте нічого суттєвого також там не передбачається. Температура повітря буде високою. 28-го серпня – до спеки на Заході – +28+33 градуси. Надалі знову стовпчики термометрів поповзуть угору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно. Словом, пийте побільше води, тримайте коло себе термічну водичку, віяло, темні окуляри, їжте кавуни і помідори»,- каже Наталка Діденко.

Додамо, ООН попередила про аномальну спеку в усьому світі. Через підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері температурні показники сягають свого історичного максимуму.

Софія Романська